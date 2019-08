OM : Mandanda a maigri, Deschamps apprécie mais...

Dans : OM, Equipe de France.

Cela a été l'une des grosses surprises de l'été, à la reprise de l'entraînement du côté de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda est apparu très nettement allégé, le gardien de but phocéen ayant passé une partie de ses vacances dans un célèbre centre d'amaigrissement en Italie. Sur le plan des performances, le portier de l'OM a déjà montré que cette perte de poids avait du bon, Steve Mandanda étant déjà très efficace avec son club. Mais malgré cela, Didier Deschamps n'a pas fait appel au gardien marseillais pour les deux prochains matchs de l'équipe de France.

Et le sélectionneur national a évoqué la situation de Steve Mandanda. « Ce n’est pas question de trop tôt ou trop tard. Steve, je sais ce qu’il est capable de faire, je suis content et heureux pour lui de de le revoir à un bon niveau avec un physique de sportif de haut niveau aussi, même si ça ça ne va pas trop lui plaire que je le dise. Il a pas mal de saisons derrière lui, et c’est important qu’il puisse bien vivre ses dernières années au haut niveau. De mon côté, je fais le choix de la continuité par rapport au mois de juin, mais Steve reste Steve, je ne sais quelle sera la situation dans un an, mais dans un mois ça sera peut-être différent. J’ai la chance et le privilège d’avoir plusieurs gardiens de but de haut niveau, les trois qui sont là mais Steve l’est aussi, comme Benjamin Lecomte. Au niveau des gardiens il y a suffisamment de qualité, mais je reste attentif aux matches de Steve comme avant sur les matches de l’Olympique de Marseille », a expliqué Didier Deschamps.