OM : Luiz Gustavo bradé au mercato, Marseille joue au poker !

Samedi soir, Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, annonçait que l'Olympique de Marseille et Fenerbahçe avaient trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Luiz Gustavo moyennant 5,5ME, deux après la signature du milieu de terrain en provenance de Wolfsburg pour une somme proche du double. Pas de quoi calmer les doutes qui entourent le mercato de l'OM, les premières réactions étant plutôt virulentes sur les réseaux sociaux. Mais, réagissant à cette annonce, Mathieu Grégoire, représentant de L'Equipe dans la cité phocéenne, affirme lui que le dossier n'est pas encore bouclé et que l'Olympique de Marseille fait durer les négociations pour obtenir plus que les 5,5ME annoncés dans un premier temps.

« OM sources say: pas de conclusion en ce jour du dossier Luiz Gustavo, ni même d'accélération. Fenerbahçe courtise toujours le Brésilien, mais club attend une indemnité plus importante que les sommes évoquées », affirme le journaliste. Quoi qu'il en soit, le dossier Luiz Gustavo semble ouvert du côté de l'Olympique de Marseille alors que l'on va entamer la dernière semaine du mercato estival. Et si l'OM veut réinvestir tout ou partie de l'argent récolté grâce à vente de Luiz Gustavo, il va tout de même falloir que le dossier s'accélère brutalement sous peine d'en rester-là concernant l'effectif d'André Villas-Boas.