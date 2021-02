OM : Luis Henrique, Marseille a son Mbappé

Dans : OM.

Une victoire, la première en Ligue 1 depuis le 6 janvier et le succès contre Montpellier, et tout l’OM se reprend à y croire.

Derrière le carré de tête, cela n’avance pas beaucoup et les Marseillais reviennent ainsi déjà sur Rennes dans la lutte pour la cinquième place. De quoi redonner des motifs d’espoirs aux supporters, surtout vu le comportement de leur équipe lors de la victoire face à Nice (3-2). Nasser Larguet avait fait le choix de rajeunir son équipe, donnant notamment du temps de jeu à Saïf Khaoui et Luis Henrique. Si le premier s’est illustré avec un beau doublé et aurait même pu inscrire un triplé avec un peu plus de réussite sur sa frappe sur la barre, le Brésilien a également marqué des points. Notamment avec sa prise de balle le long de la ligne de touche qui lui a permis de délivrer une passe décisive à Khaoui. Une étincelle qui a été remarquée, notamment au sein de la Provence, où on s’est rappelé d’un des surnoms du Brésilien à son éclosion au pays.

« À Botafogo, les torcidas l’ont surnommé Mbappé pour ses accélérations foudroyantes. Il s’en était montré avare jusqu’ici, si ce n’est sur quelques promesses semées ici ou là. Hier, pour sa première titularisation en L1, il a réussi à en placer une. Elle a fait mouche puisqu’il l’a assortie d’une passe en retrait au cordeau pour Khaoui (42) », a souligné le journal régional, qui a délivré la note de 6,7/10 à Luis Enrique, l’un des meilleurs joueurs de l’OM mercredi soir, lui qui était en train d'être rangé dans la case des flops. De quoi redonner un peu d’allant et un semblant de concurrence pour la fin de la saison, alors que par exemple, le passage sur le banc de touche de Florian Thauvin n’a pas du tout empêché Marseille de briller offensivement. Bien au contraire pourrait-on dire.