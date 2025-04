OM ‍: Longoria se sacrifie pour De Zerbi

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le président de l’OM a décidé de prendre la parole publiquement au sujet du stage à Rome qui fait beaucoup parler. Pablo Longoria assure que la décision ne vient pas du tout de Roberto De Zerbi…

La décision de Roberto De Zerbi d’emmener une cinquantaine de personnes (joueurs et staff au grand complet) à Rome pour la semaine a surpris tant il n’est pas dans les habitudes de faire cela, à Marseille comme ailleurs en Europe. L’entraineur italien a visiblement besoin de mobiliser les troupes et nul doute que cette décision a fait grincer des dents dans l’effectif de l'OM. En effet, même les blessés ont été emmenés et ce sera pour toute la semaine un détour dans la capitale romaine sans voir les familles alors que la fin de saison se profile. Résultat, pour bien montrer que tout l’OM était derrière son entraineur, Pablo Longoria a pris la parole sur le site officiel du club histoire de faire savoir que c’était un besoin réel pour bien terminer les derniers matchs, et une décision de sa part soutenue à 100 % par son coach.

Longoria l'annonce, c'est sa décision

𝑷𝒂𝒑𝒊𝒕𝒐 🇵🇦✨



D’ailleurs, le président de l’OM a glissé une petite phrase pour faire comprendre que l’ambiance parfois sulfureuse dans la cité provençale nuisait visiblement à la sérénité. « Aujourd’hui, la seule chose qui compte, c’est le match contre Brest. Cette décision de partir en stage a été prise collectivement, dans un moment où chaque détail peut faire la différence. L’idée a émergé de nos échanges avec Roberto qui, dès que nous en avons parlé, l’a tout de suite acceptée, en comprenant parfaitement le sens de cette initiative. C’est une décision du club, pensée pour mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles. Je sais combien Roberto est investi dans sa mission et à quel point il est dévoué pour notre club. Il travaille dur, avec passion, méthode, rigueur et ce, depuis le premier jour. Dans un environnement parfois bruyant, je veux le dire clairement : il a tout mon soutien », a livré Pablo Longoria, qui va jusqu’à souligner que cette décision est totalement de son initiative, et que Roberto De Zerbi a donc suivi le choix de son président pour ce stage à Rome auquel il semblait pourtant beaucoup tenir depuis quelques jours.