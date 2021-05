OM : Longoria pique la carte de crédit de McCourt au mercato

Dans : OM.

En négociations avancées avec Flamengo, l’Olympique de Marseille est prêt à miser 30 ME bonus compris pour s’offrir Gerson.

Les dernières informations au sujet du potentiel transfert de Gerson à l’OM font état d’un accord imminent entre le club phocéen et Flamengo. L’offre soumise par Pablo Longoria comporterait une part fixe de 26 ME et 4 ME de bonus. De son côté, Gerson signerait pour cinq ans à Marseille avec un salaire à la hausse par rapport à ce qu’il touche au Brésil. Cette offre XXL de l’actuel 5e de Ligue 1 n’a pas manqué de surprendre. Mais il n’y a pourtant pas de grosse surprise pour Romain Molina, lequel a fait savoir sur Twitter que Frank McCourt avait promis à Pablo Longoria une belle enveloppe pour le mercato estival.

« Rappelons que les transferts ne se payent pas en une seule tranche (sauf pour les clauses) Le Barça par exemple n’a toujours pas fini de payer Liverpool pour Coutinho. Pour Gerson et l’OM, le deal se payera en plusieurs tranches donc ne nécessite pas un énorme apport cash direct » a tout d’abord détaillé l’insider sur son compte avant de poursuivre. « Le meilleur exemple, c’est Arsenal avec Pepe. L’essentiel (la grande majorité même) n’a pas été payé au moment du transfert, mais on l’étale sur des années... Cela fait des mois que Longoria assure avoir une petite enveloppe cet été assurée par McCourt, donc rien de surprenant ». Reste maintenant à voir quel est le montant du budget mercato alloué par Frank McCourt à Pablo Longoria, dont le craquage avec 30 ME dépensés pour Gerson interpelle. Nul doute que dans son esprit, le président marseillais prend d’ores et déjà en compte les probables départs de Boubacar Kamara ou encore de Duje Caleta-Car, tous les deux estimés à plus de 25 ME sur le marché des transferts.