OM : Marseille défiera le Bayern Munich le 31 juillet

Dans le cadre de sa préparation estivale, l'OM jouera un match de gala face au Bayern Munich le 31 juillet, qui se son côté se rodera pour le Final 8.

Le vendredi 31 juillet prochain, quelques heures avant la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL, l’OM jouera de son côté un match de préparation de prestige. En effet, à partir de 16h, dans un stade à déterminer, la formation d’André Villas-Boas défiera le Bayern Munich, récemment auteur du doublé Coupe-Championnat en Allemagne et qui sera en pleine préparation du Final 8 de la Ligue des champions. Après Bild, c'est MediaSportif qui a confirmé l'organisation de cette rencontre amicale de prestige. Adieu Twitch, ce match de gala entre l’Olympique de Marseille et le Bayern Munich sera diffusé sur Canal+.