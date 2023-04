OM : Il voulait se faire Rongier, la police le prend sur le fait

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Lundi, quelques heures après le succès de l'OM sur Troyes, Valentin Rongier a été victime d'une tentative de cambriolage. Heureusement pour le capitaine phocéen, les systèmes d'alarme et la police ont piégé son voleur.

Valentin Rongier a remporté deux succès en moins de 24 heures à Marseille. Le premier, dimanche soir avec l'OM contre Troyes 3-1. Le second, le lendemain, quand il a échappé à une tentative de cambriolage. En début d'après-midi, un homme a tenté de s'introduire à son domicile. Fort heureusement pour lui, l'alarme anti-intrusion s'est déclenchée et a fait fuir le malfaiteur. Selon les informations de BFM Marseille, la police est rapidement intervenue sur les lieux et a interpellé un individu qui fuyait le domicile du capitaine de l'Olympique de Marseille.

Le suspect en comparution immédiate ce mercredi

Si l'homme a nié les faits devant les enquêteurs, la justice a considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments contre le présumé voleur pour l'inculper. Les choses n'ont pas trainé puisque l'homme en question a été déféré devant la justice marseillaise ce mercredi. Il a été jugé en comparution immédiate, deux jours après les faits présumés.

Un déroulement rapide de la procédure qui donne de l'optimisme à Valentin Rongier, lequel devrait voir cette menace être rapidement mise hors d'état de nuire. Il faut dire que les joueurs de football sont très exposés à ces cambriolages et plus particulièrement à l'OM. En janvier dernier, Sead Kolasinac avait été la dernière victime d'une très longue liste débutant il y a plus de 10 ans. Valentin Rongier lui-même connaît bien cette épreuve, ayant été ciblé en 2021 déjà. Mais, cette fois-ci, les forces de l'ordre ont été plus promptes que le voleur. Leur intervention défensive ne va pas déplaire au joueur tenace qu'est Valentin Rongier sur le terrain.