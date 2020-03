OM : Exiger 50ME pour vendre 35ME, le deal du mercato ?

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille va devoir vendre des joueurs lors du mercato d'été. Parmi l'effectif d'André Villas-Boas, il y a moyen de faire de belles opérations financières.

L’Olympique de Marseille le sait, son dossier est dans les mains du gendarme financier du football européen, et même si l’OM joue la prochaine Ligue des champions, n’en déplaise à Jean-Michel Aulas, il faudra obligatoirement ramener le budget dans des eaux plus calmes. André Villas-Boas en est bien conscient, même s’il a demandé un effort à Frank McCourt et à Jacques-Henri Eyraud afin de ne pas avoir un effectif déplumé pour le grand retour du club phocéen en C1. Parmi les joueurs susceptibles de rapporter beaucoup d’argent dans les caisses marseillaises, il y a notamment Boubacar Kamara, révélation de la saison dans un rôle de milieu défensif qui lui va comme un gant. Et forcément, l’international Espoirs est déjà suivi par pas mal de monde en Europe.

Du côté de l’Olympique de Marseille, on connaît la valeur sportive de Boubacar Kamara, et donc on sait aussi que sur le marché des transferts il peut rapporter quelques dizaines de millions d’euros alors qu’il a encore deux ans de contrat avec l’OM. Et selon France-Football, Jacques-Henri Eyraud a déjà une idée de la manière dont cette vente pourrait aider son club à régler son problème avec le fair-play financier. « L’Olympique de Marseille devrait mettre la barre assez près des 50ME en espérant, de sources proches du dossier, en décrocher 35ME », explique l’hebdomadaire footballistique, qui rappelle que cela représente tout de même plus de la moitié du trou budgétaire de l’OM à combler d’ici la fin juin.