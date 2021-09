OM : Double dose de salaire pour Sampaoli, le bon plan

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En mars dernier, l’Olympique de Marseille trouvait le successeur d’André Villas-Boas en la personne de Jorge Sampaoli.

Les noms de Lucien Favre ou encore de Maurizio Sarri avaient circulé mais selon les dires de Pablo Longoria, l’entraîneur argentin a toujours été sa priorité. Il faut dire que le tempérament de Jorge Sampaoli colle parfaitement avec la mentalité marseillaise, et le début de saison réussi de l’OM le prouve. A l’époque, Jorge Sampaoli avait tout de même tenu à terminer le championnat entamé avec le FC Santos avant de se rendre en France. Une belle marque de respect de la part de Jorge Sampaoli, qui n’a pas définitivement coupé les ponts avec le club brésilien. Et pour cause, ESPN Brésil révèle que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille perçoit encore chaque mois de l’argent du FC Santos.

Santos lui verse 65.000 euros par mois

Jorge Sampaoli a tout simplement gagné un procès face au club pauliste pour des primes non-payées et doit encore percevoir 1,8 millions d’euros de la part de Santos. Une somme rondelette que l'ancien club de Sampaoli n’est pas en mesure de payer au coach argentin. C’est ainsi que les deux parties ont trouvé un accord pour que le club brésilien verse chaque mois 65.000 euros à Jorge Sampaoli. Un joli complément de salaire pour l’entraîneur argentin de l’OM, qui perçoit déjà environ 300.000 euros par mois de la part de Frank McCourt à Marseille, un salaire légèrement inférieur à celui qui était reçu par André Villas-Boas avant sa démission au début de l’année 2021. Une information qui ne manquera pas de faire grincer des dents à Santos, où Jorge Sampaoli est encore plus détesté depuis le transfert de Luan Peres, considéré comme le meilleur défenseur du club pauliste, à Marseille cet été. Dans la cité phocéenne en revanche, on est déjà sous le charme de Sampaoli, lequel affiche un pourcentage de victoire proche de 60% depuis son arrivée à Marseille.