OM : Cuisance éjecté, Sampaoli lui a dit son problème en face

Même pas sur le banc de touche face à Angers, Michaël Cuisance ne portera plus le maillot de l’OM.

Arrivé avec l’étiquette de grand espoir français qui n’a pas pu digérer son saut au Bayern Munich, le milieu de terrain devait retrouver de la confiance et reprendre sa progression cette saison à l’OM. En dehors de quelques buts précieux à l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’Alsacien est passé au travers de sa saison. Peu d’influence sur le jeu, une propension à trop conserver le ballon, et des efforts avec parcimonie, le joueur prêté par le Bayern laisse un goût d’inachevé dans la bouche des supporters marseillais. Mais c’est surtout son attitude qui a provoqué sa fin de saison prématurée. En effet, Jorge Sampaoli l’a complètement écarté du groupe en ce mois de mai, et cela ne changera pas quand on connait le caractère bien trempé de l’entraineur argentin. Ce dernier en a eu visiblement sa claque de l’attitude de l’ancien international français U20.

C’est France Football qui le révèle ce mardi, Sampaoli n’a pas du tout aimé le comportement trop individualiste de son joueur aux entrainements, et toujours cette faculté à conserver le ballon trop longtemps. L’Argentin a fini par trancher, expliquant de but en blanc à Cuisance qu’il ne jouerait plus en raison de son côté perso trop exacerbé. Une leçon gratuite à deux journées de la fin, mais qui permet aussi au nouveau coach d’asseoir son autorité auprès de son groupe. Ceux qui ne la jouent pas collectif risquent de le payer, et le milieu de terrain a servi d’exemple. C’est donc sans pleurer que l’OM renverra Michaël Cuisance au Bayern Munich, et ce n’est même pas la peine de parler de l’option d’achat à 18 ME que le club bavarois avait associé à ce prêt…