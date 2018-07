OM : Cette décision de Chelsea pousse Giroud vers l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche d’un avant-centre, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont rouvert des discussions avec l’entourage d’Olivier Giroud.

Alternative crédible en cas d’échec dans le dossier Mario Balotelli, l’international français fait l’unanimité au sein de la direction phocéenne. Ainsi, Marseille souhaite obtenir le prêt (payant ou avec option d’achat automatique) du champion du monde 2018, selon La Provence. Et à en croire les informations du Daily Star, l’avenir de l’ancien attaquant d’Arsenal du côté de Chelsea s’assombrit sérieusement… Et pour cause, Maurizio Sarri aurait pris la décision de conserver Alvaro Morata dans son effectif.

Ce dernier a longtemps été placé sur la liste des transferts par les Blues, mais l’ex-entraîneur de Naples souhaiterait le conserver. En revanche, le coach de Chelsea a signifié à Olivier Giroud qu’il n’avait pas le style de jeu qu’il recherchait pour entrer dans son dispositif en 4-3-3. Une bonne nouvelle pour l’OM, bien conscient que Giroud pourrait être lassé de réchauffer le banc de touche en Angleterre, et donc de considérer Marseille comme une option sérieuse. D’autant que dans la cité phocéenne, l’avant-centre des Bleus retrouverait des amis : Mandanda, Rami, mais aussi Thauvin et Payet. Suffisant pour le convaincre de rallier la cité phocéenne ? C’est ce que tout un club, lassé par Mino Raiola dans le dossier Balotelli, espère…