OM : Ça bosse à Marseille, ça change de Villas-Boas

Dans : OM.

En l’espace de seulement sept matchs, Jorge Sampaoli est parvenu à relancer Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille.

La preuve que Dimitri Payet est de retour à un très bon niveau, il affiche un bilan de cinq buts et de trois passes décisives sur les quatre derniers matchs de Ligue 1. Auteur d’un doublé contre le Stade de Reims dimanche, il semble avoir retrouvé des jambes, de la motivation et de la détermination. Comme à l’époque de Marcelo Bielsa, le n°10 de l’OM est placé au cœur du jeu par Jorge Sampaoli, lequel lui laisse beaucoup de liberté pour approvisionner au mieux Arkadiusz Milik. Dans les colonnes du Parisien, une source proche du vestiaire confie que Jorge Sampaoli a trouvé la bonne approche pour relancer Dimitri Payet.

« Sampaoli a expliqué que personne n'avait de statut. Dimitri, qui est un garçon intelligent, a compris qu'avec lui, ce ne serait pas possible de faire le minimum… ». Un cadre de l’OM abonde dans ce sens, indiquant que les entraînements et l’approche mentale n’a rien à voir avec celle d’André Villas-Boas. « Jorge Sampaoli et son staff ont changé l'intensité des séances. C'est une façon d'entraîner très différente par rapport à André Villas-Boas ». L’entraîneur portugais a pu compter sur un bon Payet pendant une saison, avant que le Réunionnais ne relâche totalement ses efforts en début de saison 2020-2021 et jusqu’au mois de mars. La gestion de Payet par Villas-Boas est en cause selon Hosman Gangate, ancien directeur sportif de l'AS Excelsior, où Dimitri Payet a fini sa formation.

« Il ne faut surtout pas braquer Dimitri. C’est un joueur avec un énorme caractère, de l'orgueil. Il faut donc l'inscrire dans un projet. C'est ce que fait Jorge Sampaoli, qui l'a replacé au cœur du jeu, avec moins de tâches défensives que sur le côté. On sent que Sampaoli lui donne l'énergie mentale pour être performant » explique-t-il. Autrement dit, Jorge Sampaoli a trouvé en l’espace de quelques semaines la bonne méthode pour rebooster Dimitri Payet et lui faire retrouver son niveau de forme optimal, au contraire d’André Villas-Boas, qui a piqué le Réunionnais en le mettant sur le banc en attendant qu’il retrouve un poids correct. Reste maintenant à voir si la méthode de Jorge Sampaoli marchera sur le long terme. Les supporters de l’OM prient pour que ce soit le cas…