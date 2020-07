OM : C'est officiel, Eyraud a trouvé son « Head of Business » !

Dans : OM.

Même si tous les supporters de l’Olympique de Marseille ont les yeux rivés sur la potentielle offre de rachat de Mourad Boudjellal, Jacques-Henri Eyraud, lui, continue son chemin comme si de rien n’était.

En quête d’un « Head of Football » et d’un « Head of Business » depuis l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta, le président du club phocéen vient de remplir une première case. Puisque ce jeudi après-midi, l’OM a annoncé la nomination d’Hugues Ouvrard au poste de « Directeur général délégué ». Passé par Canal+, SFR, Electronic Arts ou Microsoft, Ouvrard a déjà travaillé pendant plusieurs mois pour le club marseillais, c’était il y a quelques années déjà pour « développer le projet OM TV ». « L'arrivée d'Hugues en tant que Directeur général délégué coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club. Après avoir bâti de nouvelles fondations autour d’ambitions sportives élevées, d’infrastructures de premier plan et d’une formation redéployée, l’Olympique de Marseille doit désormais continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne », explique l’OM dans un communiqué.

« Sa proximité historique avec l'univers du football sera certainement un grand atout »

Un recrutement qui fait bien entendu le bonheur d’Eyraud : « Au poste de Directeur général délégué, Hugues supervisera l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Manager très expérimenté, maîtrisant les relations internationales, la gestion et le développement de marques fortes, Hugues est doté d’une excellente vision stratégique. Il saura fédérer les équipes et les guider dans la réalisation de leur plans d’actions. Sa proximité historique avec l'univers du football sera certainement un grand atout ».

« Prendre cette responsabilité aujourd’hui est une immense fierté »

Même sourire chez Ouvrard. « J’ai quasiment démarré ma carrière professionnelle à Marseille avec l'OM et j’y ai conservé des attaches. Retrouver le club 20 ans plus tard est un grand honneur et une opportunité unique à un moment clef de son développement. Durant ces 20 années, c’est la passion qui a guidé mes choix professionnels et je suis toujours resté en contact étroit avec le monde du football. Prendre cette responsabilité aujourd’hui est une immense fierté », a détaillé le nouveau Head of Business de l’OM. Reste maintenant à savoir qui viendra l’accompagner au poste de Head of Football, où le nom d’Olivier Pickeu continue toujours à circuler.