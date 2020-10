OM : Bielsa fan de Thauvin au mercato, la révélation

Dans : OM.

Durant son passage à Marseille, Marcelo Bielsa a fait exploser au grand jour certains joueurs comme Benjamin Mendy ou Giannelli Imbula.

Dimitri Payet et André-Pierre Gignac étaient également à l’apogée de leur carrière sous les ordres du « Loco » argentin. En revanche, on ne peut pas dire que Florian Thauvin ait réalisé sa meilleure saison à Marseille lors du passage de Marcelo Bielsa au Vélodrome. Cela étant, l’international tricolore était un soldat de l’actuel entraîneur de Leeds, toujours prêt à se sacrifier pour réaliser les efforts défensifs, indispensables à la réussite de Marcelo Bielsa dans ses équipes. Et l’état d’esprit de Florian Thauvin a fait de lui l’un des chouchous de l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine, à tel point que Bielsa souhaitait le recruter à la Lazio, où il a finalement démissionné avant même de diriger un seul match.

C’est Florian Thauvin en personne qui a rapporté cette anecdote au micro de RMC. « Quand il devait signer à la Lazio, il m’a appelé : 'Flo, je vais à la Lazio, je veux absolument que tu viennes'. Honnêtement, c’était dur. Parfois, Marcelo et moi, on s’est accroché. Mais au-delà de ça, on s’aimait, on se respectait. Mais le fait qu’on travaille, qu’il me demande beaucoup, que je sois fatigué, on n’a pas toujours la lucidité nécessaire » a fait savoir Florian Thauvin dans un documentaire consacré à Marcelo Bielsa sur les antennes de RMC. Désormais en poste à Leeds United, le charismatique entraîneur argentin n’a pas tenté de recruter « Flotov » dans un championnat où le natif d’Orléans a échoué par le passé. Bielsa s’est tout de même fait plaisir cet été avec les signatures d’Helder Costa, Rodrigo ou encore Diego Llorente pour un total de 70 ME…