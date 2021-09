OM : Amine Harit, pas de panique à Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Amine Harit s’entraîne depuis le début de la semaine avec l’OM, mais son contrat n’a pas encore été homologué par la Ligue de Football Professionnel.

Et pour cause, la DNCG encadre depuis le mois de juillet la masse salariale de l’Olympique de Marseille, et le gendarme financier du football français avait imposé à Pablo Longoria une ultime vente dans la dernière ligne droite du mercato avant d’homologuer le contrat d’Amine Harit. Prêté avec option d’achat par Schalke 04, l’international marocain est dans une inconfortable situation d’attente. A en croire les informations de La Provence, c’est ce mercredi à 15 heures que la DNCG va se pencher sur ce dossier et trancher définitivement si le contrat peut être homologué ou pas. Comme indiqué mardi soir par le journaliste allemand Patrick Berger, un accord a été trouvé avec Schalke 04 pour faire valider le deal par la DNCG, sans doute pour un report de salaire.

Son contrat avec l’OM devrait être homologué

Sur son compte Twitter, le journaliste Santi Aouna a confirmé la tendance selon laquelle Amine Harit devrait bien devenir ce mercredi un joueur de l’Olympique de Marseille. « Pour Amine Harit à l‘OM, ça devrait être bon. Manque une validation qui ne devrait être « normalement » qu’une formalité. Les parties sont optimistes » a publié dans la nuit l’insider de Foot Mercato, convaincu que le montage financier imaginé par l’OM et Schalke 04 sera validé ce mercredi après-midi par la DNCG. Cela est d’autant plus probable que si le cas de Marseille est de loin le plus médiatisé, le club présidé par Pablo Longoria n’est pas le seul en France à se trouver dans ce cas. En effet, de nombreux clubs de Ligue 1 attendent un verdict de la DNCG afin d’homologuer certains contrats toujours considérés comme « en attente » auprès de la Ligue de Football Professionnel.