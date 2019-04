OM : Alerte rouge, ce Marseillais terrorise René Malleville

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pas exempt de tout reproche sur le but inscrit par Guingamp samedi après-midi, Steve Mandanda ne fait plus l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Bien moins en forme que la saison dernière, l’international français ne parvient plus à être décisif comme il l’était à chaque rencontre ou presque par le passé. Et cela commence à se voir. Ainsi, René Malleville a poussé son petit coup de gueule après le match face à l’EAG, malgré le succès des hommes de Rudi Garcia.

Mandanda fait flipper René Malleville

« J’espère que les joueurs se rendent compte que s’ils font un match comme ça face à Lyon ou Montpellier, on va se faire exploser. Et Mandanda… Tu ne me rassures pas ! S’il y a des vrais canonniers en face de nous, on est encore aux fraises avec un gardien comme ça. Que dire de plus ? On a gagné, on revient à cinq points de Lyon. Mathématiquement c’est possible, donc je veux y croire. Mais quand je vois les prestations de certains, je me dis que cela va être compliqué » a confié sur Le Phocéen un René Malleville bien conscient qu’il faudra un meilleur Mandanda lors des cinq derniers matchs, pour espérer accrocher une place sur le podium.