OM : 50 ME pour Thauvin, ce club freine des deux pieds

Passeur décisif pour Ocampos contre Guingamp samedi après-midi, Florian Thauvin parvient à être encore impliqué dans les résultats de l’Olympique de Marseille en cette fin de saison. Pourtant, l’international français n’est pas au top de sa forme. Brouillon dans ses choix, moins rapide qu’auparavant dans ses accélérations, le champion du monde 2018 semble déjà avoir la tête ailleurs. Il faut dire que ces dernières semaines, le natif d’Orléans est régulièrement annoncé dans le viseur des clubs italiens. L’Inter, le Milan AC, Naples et la Roma ont tous été cités, les uns après les autres.

En ce qui concerne l’ancien club de Rudi Garcia, il semblerait qu’il s’agisse surtout d’une grosse rumeur selon le spécialiste du football italien Thierry Cros. « On parle beaucoup de la piste Thauvin à la Roma. Moi je n'y crois pas du tout. Il y a 2 ans, quand il a fallu remplacer Salah, le profil avait du sens. Aujourd'hui il y a déjà Under, Zaniolo, Kluivert et Florenzi qui peuvent occuper le coté droit. En plus au prix annoncé ! » a prévenu l’ancien chroniqueur de RMC, persuadé que la Roma ne misera jamais 50 ME pour recruter Florian Thauvin lors du prochain mercato.