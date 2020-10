OM : 2 buts en 18 matchs, Courbis rhabille déjà Luis Henrique

Dans : OM.

La stratégie de l’OM en enrôlant Luis Henrique peut surprendre. Rolland Courbis est dubitatif et n’a pas épargné les dirigeants du club phocéen.

L’Olympique de Marseille a bouclé son mercato estival avec cinq recrues : Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Michael Cuisance et Luis Henrique. Arrivé en provenance de Botafogo, le dernier cité est le seul pour qui l’OM a sorti le chéquier. Un montant de 8 ME est évoqué. Un coût important pour un jeune talent de 18 ans mais qui n’a pour l’instant rien prouvé à l’échelon professionnel. Dans les colonnes du Parisien, Rolland Courbis s’est étonné de cette stratégie menée par les dirigeants du club phocéen. Il s’explique en utilisant le cas d’Isaac Lihadji, parti signer son premier contrat professionnel au LOSC.

Luis Henrique numéro 9 ? Rolland Courbis sort la stat qui tue

« Le grand point d’interrogation, c’est la marge de progression de ces jeunes. Je ne sais pas si Henrique, qui a coûté une dizaine de millions, sera meilleur que Lihadji. Ce qui est sûr, c’est que le prix n’est pas le même. Ce jeune homme m’a l’air très sûr de lui. Il dit qu’il peut jouer numéro 9 alors qu’il n’a marqué que deux buts en 18 matchs l’an dernier », a fait savoir le consultant de RMC. Décrit comme un grand talent et comparé à Neymar ou Ronaldo le Brésilien, il est certain que Luis Henrique sera attendu au tournant par les observateurs et les fans olympiens. Le nouveau numéro 11 du club phocéen pourrait faire ses débuts contre les Girondins de Bordeaux le 17 octobre (7e journée de L1).