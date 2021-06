Mercato : L’OM grille l’OL pour Boga !

Dans : OM.

En fin de contrat dans un an avec Sassuolo, Jérémie Boga est dans le viseur de Lyon et de Marseille.

Quel sera le futur club de Jérémie Boga, qui a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants de Sassuolo qu’il ne prolongerait pas ? Le suspense est entier au sujet de l’avenir de l’Ivoirien, qui plaît à de nombreux clubs de Ligue 1. Lille s’est renseigné, mais ne passera à l’offensive que lorsqu’un départ (Ikoné, Bamba) se confirmera en attaque. De toute évidence, les deux clubs les plus actifs sur ce dossier sont l’OL et l’OM. Et selon les informations du Progrès, c’est Marseille qui a désormais de l’avance pour boucler le transfert de Jérémie Boga. La tendance s’est inversée car il y a encore peu de temps, Lyon était mieux placé pour finaliser le deal.

Marseille mieux placé que Lyon ?

Jérémie Boga est « proche » de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille selon le média rhodanien, qui affirme que Sassuolo réclame environ 20 ME pour le transfert de son virevoltant ailier de 24 ans. Une somme que Marseille aura toutefois du mal à sortir sans boucler la vente d’un joueur bankable. Ces derniers jours, les départs de Boubacar Kamara ou encore de Duje Caleta-Car sont régulièrement évoqués, sans que des pistes ne se dégagent réellement pour les défenseurs de l’OM. Quoi qu’il en soit, Marseille n’a pas l’intention de lâcher le dossier Jérémie Boga, d’autant que l’attaquant de Sassuolo, né dans la cité phocéenne, est très réceptif à l’intérêt de Pablo Longoria. Après avoir ficelé la venue de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone, l’Olympique de Marseille pourrait bien s’offrir un second joueur offensif au mercato. De quoi (presque) faire oublier Florian Thauvin, libre de tout contrat et qui s’est engagé en faveur des Tigres de Monterrey au Mexique.