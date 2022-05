Marseille abandonne tristement le meilleur ennemi de Neymar

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Longtemps chouchou du Vélodrome, Alvaro Gonzalez ne joue plus depuis plusieurs semaines et c'est acquis, le défenseur espagnol ne reviendra jamais à Marseille.

Prêté puis transféré de Villarreal à l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez s’est mis les supporters phocéens dans la poche en affichant son caractère de fer, et sa volonté de défendre coûte que coûte le maillot de l’OM. Ses duels avec Neymar sont entrés dans la légende, notamment lors de la victoire marseillaise au Parc des Princes à l’automne 2020. Oui, mais voilà, il n'y a pas loin du Capitole à la Roche tarpéïenne, et les choses ont mal tourné ces derniers mois pour celui qui a un contrat jusqu’en 2024 avec le club de Frank McCourt. Depuis la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a peu à peu disparu d’abord des titulaires, puis du banc de touche en restant dans l’ombre de Caleta-Car, Luan Peres, Saliba et Balerdi. Le 4 décembre dernier, et contre Brest, le défenseur espagnol jouait ses dernières minutes avec Marseille, avant qu’un gros clashe éclate, le joueur de 32 ans faisant part de son mécontentement dans la presse espagnole.

L'OM ne veut plus d'Avaro Gonzalez et le laisse en Espagne

Merci à tous mes Français, les Marseillais qui me donnent de la force depuis mon arrivée dans votre ville. 11 ans d'un rêve et ceux qui restent. Je vous aime famille💙 — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) May 1, 2022

Convoqué par Pablo Longoria, Alvaro Gonzalez a pris une amende, et sportivement il a été mis à l’écart. Ayant obtenu de ne plus s’entraîner avec le groupe de Jorge Sampaoli, le défenseur est reparti en Espagne où il a retrouvé ses habitudes, loin de l’OM et du Vélodrome. Et selon L’Equipe, il est désormais acquis que l’on ne reverra plus l’ancien joueur de Villarreal avec Marseille. Même si l'effectif de Sampaoli aurait bien eu besoin d'un défenseur supplémentaire dans ce sprint final, les dirigeants du club phocéen n'ont pas du tout évolué dans leur position, et le divorce sera consommé lors du prochain marché des transferts d'une manière ou d'une autre. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont convaincus qu'Alvaro Gonzalez n'est plus le joueur qu'il faut à l'OM, et un bon de sortie lui a été donné afin qu'il tente de trouver un club pour un transfert rapide. Neymar n'aura même pas le temps de le saluer.