Les pneus crevés de Jérémy Stinat, c'est la faute à pas de chance

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'arbitre du match AJA-OM a reçu des menaces de mort via les réseaux sociaux, mais Jérémy Stinat a également eu la mauvaise surprise de retrouver ses deux voitures avec les pneus crevés.

Ce lundi, Jérémy Stinat et son épouse se sont rendus à la gendarmerie de leur domicile, dans le Sud-Ouest, afin de porter plainte suite à la dégradation de leurs véhicules. Comme l'avait révélé Philippe Diallo, la femme de l'arbitre français a découvert dimanche que des pneus des deux voitures du couple avaient été crevés. Une curieuse coïncidence dans la mesure où Jérémy Stinat était au coeur de l'ouragan provoqué par les accusations de corruption émises par Pablo Longoria, lequel s'est rétracté depuis.

OM : Les arbitres portent plainte contre Pablo Longoria ! https://t.co/z8bposmxLY — Foot01.com (@Foot01_com) February 23, 2025

Mais, à en croire L'Equipe, pour l'instant aucun lien n'est fait entre cet acte de vandalisme et le fait que Jérémy Stinat ait arbitré samedi soir le match entre l'AJ Auxerre et l'Olympique de Marseille. Cependant, les gendarmes mènent l'enquête à la demande du parquet de Dax afin de savoir qui a fait cela et pourquoi. Affaire à suivre.