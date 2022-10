L'OM s'enflamme, Giovanni Castaldi fait pleurer Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Leader provisoire de la Ligue 1, au moins jusqu'au coup d'envoi du match PSG-Nice, l'Olympique de Marseille a frappé fort à Angers (0-3). Mais cela n'assure pas l'avenir en Ligue des champions.

Après neuf journées de championnat, l’OM compte sept victoires en neuf matchs, et n’a pas encore été battu cette saison, ce qui lui permet d'être en tête de Ligue 1. Une sacrée performance pour une formation d’Igor Tudor qui avait terminé sous les sifflets du Vélodrome son dernier match de préparation contre l’AC Milan, les supporters se ruant sur les réseaux sociaux pour contester le choix fait par Pablo Longoria de recruter Tudor. Mais finalement la mayonnaise a pris et l’Olympique de Marseille réalise un début de saison canon en Ligue 1. Reste qu’après la probante victoire vendredi soir à Angers, l’OM va désormais retrouver la Ligue des champions, où là le bilan est nettement moins glorieux. Avant de recevoir le Sporting, leader du groupe de C1, dans un Vélodrome à huis clos, Giovanni Castaldi estime que du côté de la cité phocéenne on ne doit pas crier victoire trop vite.

Le Sporting c'est pas Angers, l'OM est prévenu

⏱ 92’ | #SCOOM 0️⃣-3️⃣



𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗖𝗟𝗔𝗨𝗦𝗦. 🎩



Avec un @Djoninho25 en feu (1 but, 2 passes décisives) et deux réalisations signées Luis Suarez 🇨🇴 et @GersonSantos08 🇧🇷, l’OM empoche sa 7ème victoire de la saison en @Ligue1UberEats et demeure invaincu ! ✅ pic.twitter.com/nH1uVpgJln — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2022

Dans la foulée du succès de l’OM contre le SCO, le journaliste de L’Equipe du Soir a calmé l’euphorie ambiante en relativisant la portée de ce résultat. « Une victoire importante avant le Sporting ? Non le terme " important " me paraît trop fort pour décrire cette victoire de l’Olympique de Marseille. Oui c’est toujours mieux de gagner avant la Ligue des champions, mais ça ne donne aucune garantie sur ce que va faire l’OM face au Sporting. En plus, contre Angers, Marseille a été parfois bousculé, ce n’était pas un match parfait des Olympiens. Cela évite d’avoir un peu trop de pression avant la C1, c’est un match correct et maîtrisé de la part de Marseille en Ligue 1, mais de là à en faire un succès important face à cette faible équipe angevine, je dis non (…) Avant chaque match de Ligue des champions, c’était important pour l’OM et cela n’a pas empêché de se faire battre (…) Quand je vois la puissance offensive du Sporting contre Tottenham et si Marseille joue la même première mi-temps que face au SCO, ils vont se faire déboîter », a prévenu un Giovanni Castaldi, qui ne veut pas s’enflammer trop tôt.