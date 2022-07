L'OM offre 11 millions, Jonathan Clauss proche de Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille veut recruter Jonathan Clauss, et l'international lensois est lui aussi favorable à l'idée de signer à l'OM. La dernière offre de Pablo Longoria peut tout faire basculer.

Après avoir proposé 5 millions d’euros et des bonus, puis 6 millions et des bonus, le président marseillais semble avoir compris que du côté du RC Lens on n’avait aucun scrupule à réclamer au moins le double pour Jonathan Clauss. Car depuis quelques jours, les dirigeants du club nordistes ont eu des contacts avec des grosses équipes européennes, l’Atlético Madrid, Chelsea et plus récemment Manchester United s’étant renseignés sur le milieu de terrain devenu international tricolore en mars dernier. Ce week-end, plusieurs médias avaient annoncé que Pablo Longoria allait rapidement transmettre une troisième offre à Lens afin d’obtenir gain et à priori cette proposition est bien arrivée à Lens. De quoi faire basculer immédiatement le dossier Clauss dans le bon sens pour l'OM.

Clauss à l'OM pour 11 millions d'euros, here we go ?

Marseille have made an improved €11m offer for Lens's Jonathan Clauss now. This one could be accepted soon. https://t.co/i2dZZOMO3b — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 18, 2022

Journaliste de l’Evening Standard, pour qui il suit Chelsea, Nizaar Kinsella annonce que l’Olympique de Marseille propose cette fois 11 millions d’euros, bonus compris, au RC Lens pour s’attacher les services de Jonathan Clauss. Même si Longoria a longtemps pensé que le milieu lensois ne valait pas une telle somme dans la mesure où il n’avait plus qu’un an de contrat avec son club, et qu’à 29 ans c’était un gros pari tout de même, le patron de l’OM semble avoir accepté de passer à la vitesse supérieure. Le journaliste anglais indique que cette offre de 11 millions d’euros était susceptible « d’être acceptée très rapidement » et que la concurrence risque de se faire éjecter dans ce dossier.