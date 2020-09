LOSC : Lille a planté Alfredo Morelos au mercato

Dans : LOSC.

Cet été, Lille a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant Burak Yilmaz et Jonathan David afin de compenser le départ de Victor Osimhen à Naples.

Sur le papier, il s’agit assurément de deux jolis coups de la part des Dogues. Néanmoins, les supporters nordistes affichent quelques regrets puisque le nom d’Alfredo Morelos avait également été évoqué en plus de ceux de l’ancien buteur de La Gantoise et de l’international turc. Luis Campos avait notamment trouvé un accord avec le buteur colombien des Glasgow Rangers, mais la piste s’est considérablement refroidie depuis. A qui la faute ? Selon les informations obtenues par Foot Mercato, ce sont clairement les dirigeants du Lille OSC qui ont mis un coup de frein à ce dossier.

En effet, le média dévoile que l’attaquant de 24 ans se voyait bien poser ses valises à Lille, mais qu’il n'a plus la moindre nouvelle du club nordiste depuis plusieurs semaines. En effet, Christophe Galtier ne juge plus forcément nécessaire son recrutement, alors que les Dogues ne joueront pas la Ligue des Champions et que Yilmaz et David garnissent déjà joliment le secteur offensif, en plus de Jonathan Ikoné ou encore de Jonathan Bamba. Attention tout de même à ne pas regretter cette décision du côté de Lille, puisque le média affirme qu’Alfredo Morelos ne restera pas disponible sur le marché des transferts éternellement. Notamment car il jouit d’une belle cote en Italie, où la Fiorentina songe très sérieusement à passer à l’offensive pour le recruter. Pour convaincre la direction écossaise de le vendre, il faudra toutefois poser entre 15 et 20 ME sur la table. Une somme qui ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval en cette période de crise financière…