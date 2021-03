Lille : Renato Sanches incertain contre le PSG

Dans : LOSC.

Pion essentiel du dispositif de Christophe Galtier à Lille, Renato Sanches est incertain pour le choc de la Coupe de France contre le PSG.

Selon L'Equipe, l’international portugais de Lille a été contraint d’interrompre son entraînement ce mardi à la veille du déplacement à Paris en raison d’une contusion à un pied nécessitant des examens complémentaires. Son absence serait un véritable coup dur pour Christophe Galtier, qui dispose toutefois de nombreuses solutions à chaque poste en cas d’absences de dernière minute. L’entraîneur de Lille a d’ailleurs fait savoir que son intention était de faire légèrement tourner son effectif sur ce huitième de finale de la Coupe de France.

« Je crois avoir deux équipes A. Faire tourner, c’est ce que nous avons pu faire entre la Ligue Europa et le Championnat. Aller jouer le PSG n'est pas un bon tirage. Ils ont remporté 37 de leurs 38 derniers matches en Coupe de France. Et encore, l'autre, c'était un nul contre Rennes (2-2, 6-5 aux tirs au but pour les Bretons en finale de Coupe de France 2019). L'adversaire est très bon. Sûrement supérieur à nous. Ils ont l'ambition de gagner ce trophée. Si nous avons l'ambition d'aller loin dans cette compétition, il faut automatiquement battre Paris » a commenté Christophe Galtier, qui devra attendre quelques heures avant de savoir s’il pourra emmener Renato Sanches avec lui à Paris.