Mercato : Départ annoncé de Grenier, un voisin se frotte les mains

Arrivé en janvier dernier à Guingamp pour relancer sa carrière, Clément Grenier y est parvenu en réalisant une très belle deuxième partie de saison. Comme convenu avec le club breton, le milieu de terrain formé à Lyon a profité de cette exposition pour être en contact avec des clubs plus ambitieux. Il possède un feu vert de la part de l’En Avant pour s’en aller, et Antoine Kombouaré a déjà fait une croix sur lui.

« Aujourd’hui, il est sur le point de partir. C’est pour ça que je ne prends pas de risques en le faisant jouer. Il s’entraîne, on lui dit de faire attention, on dit à ses partenaires de faire attention dans les duels (rires) mais il est sur le point de partir. Ce n’est, j’espère pour lui, qu’une question de jours. C’est acté. Aujourd’hui ce qui nous intéresse, c’est de construire sans lui. On fait jouer les joueurs sur qui on compte et qui vont, j’espère, se révéler et faire une grande saison », a livré le technicien kanak au Telegramme avec son habituel franc-parler. Cela pourrait faire le bonheur de Rennes, qui tente de finaliser ce transfert depuis le début du mois de juillet. A moins que Grenier, également suivi à l’étranger, ne surprenne tout le monde.