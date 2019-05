EAG : Gravelaine ou Jérôme Leroy au chevet de Guingamp ?

Dans : EAG, Ligue 2.

Descendu en Ligue 2 cette saison, l’En Avant Guingamp va devoir se trouver un nouveau coach, et même une nouvelle organisation. Le président cherche désormais un directeur sportif pour faire évoluer la manière de fonctionner du club breton, et pense à deux anciens joueurs.

Selon France Football, Xavier Gravelaine, ancien recruteur du SM Caen, et Jérôme Leroy, conseiller du président et directeur sportif à Châteauroux, sont courtisés. Pour cette dernière piste, cela s’annonce compliqué puisque le club de Ligue 2 ne compte pas libérer l’ancien milieu de terrain du PSG et du RC Lens.