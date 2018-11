EAG : Pourquoi Gourvennec ne sera pas sur le banc face à l’OL

Dans : EAG, Ligue 1, OL.

Nouvel entraineur de Guingamp, Jocelyn Gourvennec revient au chevet d’une formation dernière de Ligue 1.

Et cela commence par un premier problème de taille puisque le club breton accueille l’Olympique Lyonnais ce samedi à 17h00. Mais Gourvennec ne sera pas au Roudourou en train de diriger son équipe pour cette rencontre. Le nouveau technicien, officiellement intronisé ce jeudi, n’a pas souhaité débarquer en force à l’entrainement dès ce vendredi alors que les entraineurs intérimaires travaillent avec le groupe cette semaine, et donc perturber la préparation de la rencontre. Ainsi, Gourvennec prendra les commandes de l’équipe après le week-end, et pourra travailler pendant la trêve internationale afin de diriger son premier match à Reims, le 24 novembre prochain.