EAG : De retour, Gourvennec ne reconnaît plus Guingamp

Après le licenciement d’Antoine Kombouaré, Guingamp n’a pas tardé à trouver son successeur.

Il s’agira effectivement de Jocelyn Gourvennec dont la nomination fait sûrement l’unanimité en interne. Et pour cause, l’entraîneur a laissé d’excellents souvenirs après ses six années passées au club breton, avec une Coupe de France remportée en 2014. Mais en ce qui concerne le technicien, ce choix peut paraître étonnant dans la mesure où passer de Bordeaux à l’EAG n’est pas vraiment une progression.

« Moi je ne le ressens pas comme ça, a répondu Gourvennec à Canal+ Sport. J'avais envie de reprendre mon métier et surtout de reprendre du plaisir. Je ne m'attendais pas à être contacté par Guingamp, je ne l'avais pas du tout anticipé. J'ai envie de reprendre du plaisir dans un club qui compte beaucoup pour moi, dans lequel j'ai passé six années magnifiques. »

Un nouveau Guingamp

« Ce sera une autre histoire parce que l'effectif a beaucoup changé, a-t-il poursuivi. Je vais avoir l'impression de revenir dans un club qui a énormément progressé au niveau des infrastructures, du stade, du centre d'entraînement qui est magnifique et moderne. Tout cela va être nouveau pour moi. Je vais dans un endroit à découvrir. » Gourvennec n’aura pourtant pas le temps de visiter compte tenu de la situation de la lanterne rouge du championnat...