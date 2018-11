EAG : Kombouaré craint déjà une embrouille arbitrale contre Lyon

Dans : EAG, Ligue 1, OL.

Guingamp a pris une rouste dimanche à Nantes (5-0), et le festival des canaris a débuté par un penalty qui a semblé très généreux si l'on se place dans le camp de l'équipe bretonne. Pour Antoine Kombouaré, cette décision arbitrale a ouvert les vannes au pire moment. Et avant de croiser la route de l'Olympique Lyonnais, l'entraîneur de l'EAG a tenu à mettre un bon coup de pression sur l'arbitre qui officiera samedi prochain au Roudourou lors de la réception de l'OL.

Pour le coach guingampais, il vaut mieux prévenir que guérir, quitte à passer pour un mauvais joueur. « Je donne rendez-vous aux arbitres. S’ils sifflent ce penalty, il va y en avoir tous les week-ends. Juste avant, Sala simule deux fois et l’arbitre le lui signale. S’il met un carton, peut-être qu’il ne simule pas la troisième fois. L’arbitre s’est laissé abuser, c’est comme ça. Je préviens parce que, samedi prochain, on joue contre Lyon », a fait remarquer Antoine Kombouaré, histoire de faire remarquer que l'OL n'avait souvent pas à se plaindre des arbitres. Une petite phrase qui sera perçue à sa juste valeur du côté de l'Olympique Lyonnais et de Jean-Michel Aulas. Ce dernier n'a d'ailleurs pas tardé à faire savoir qu'il attendait que la commission d'éthique se penche sur la déclaration du coach de l'EAG.