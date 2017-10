DFCO : Dall'Oglio applaudit la belle affaire faite par Dijon

Dans : Dijon, Ligue 1.

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de Dijon après le succès à Metz) : « C’était un match hyper important. On fait une superbe affaire. Je suis clairement satisfait par le résultat. Il va nous donner confiance. Je suis ravi de voir le FC Metz derrière nous. J’ai vu beaucoup de débauche d’énergie, la défense a été solide. L’entame de match était importante pour les deux équipes. On était prêt et on a bien répondu sur le placement et l’engagement. On leur a fait mal sur nos dégagements. Après, on s’est mis en danger. Les baisses de tension nous ont déjà coûté des points. Il va falloir rectifier ça. »