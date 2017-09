SMC : Rennes met en colère les supporters de Caen

Dans : SMC, Ligue 1, Rennes.

Ce samedi, le SM Caen se déplacera à Rennes, un des déplacements les plus plus courts de la saison pour les supporters normands et donc un des plus massifs. Et bien entendu, comme le craignait le MNK96, un arrêté préfectoral est tombé pour mettre tout ce joli petit monde sous le contrôle des autorités.

« La Préfecture d'Ille-et-Vilaine a déposé un arrêté interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade Malherbe, ou se comportant comme tel, d'accéder au Roazhon Park à Rennes, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre délimité, samedi 30 septembre, entre 12 heures et minuit. Par dérogation, l'accès au Roazhon Park sera autorisé à 500 supporters maximum du Stade Malherbe munis de billets et acheminés par transport collectif sous escorte des forces de l'ordre », précise le Stade Malherbe de Caen.

Un des leaders du Malherbe Normandy Kop avait senti le coup venir dès lundi soir et avait dit tout le bien qu'il pensait de la manière dont les supporters de foot étaient traités en France. « On a aujourd'hui un diktat des préfectures. Les préfets, on a l'impression qu'on est au moyen-âge, que ce sont des petits seigneurs féodaux. On a l'impression qu'ils sont nos maîtres, qu'on est leur sujet », constate ce responsable des supporters caennais sur France Bleu Normandie.