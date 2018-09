SMC : De retour en L1, Beauvue envoie un message à l'OL

Dans : SMC, Ligue 1, OL.

Ephémère attaquant de l'Olympique Lyonnais, qu'il a quitté en janvier 2016 après six mois d'une relation très houleuse avec Jean-Michel Aulas, les supporters et même certains de ses coéquipiers, Claudio Beauvue ne s'était pas fait que des amis du côté de la capitale des Gaules. Mais après deux années compliquées en Espagne, notamment en raison d'une rupture du tendon d'Achille, l'attaquant est de retour en France, à Caen, et le hasard du calendrier fait que c'est en Normandie que l'Olympique Lyonnais se déplacera lors de la prochaine journée de championnat.

Mais malgré ce départ compliqué de l'OL, Claudio Beauvue ne veut pas que cette rencontre soit mise en exergue. « Ce qui s’est passé à Lyon, c’est du passé. Chacun a pu s’exprimer sur ce qui s’est déroulé à ce moment-là. Mais je n’ai aucune rancune envers Lyon. J’ai croisé Lucas Tousart il n’y a pas longtemps, Jérémy Morel est un ami. Je croiserai avec plaisir Flo Maurice ou même le président. Il n’y a aucun sentiment de revanche. J’attends ce rendez-vous face à l’OL (le 15 septembre), ce sera un plaisir. Sans amertume », confie, dans L'Equipe, le nouvel attaquant caennais.