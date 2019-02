SMC : Rolland Courbis à Caen, un communiqué tordu déboule

Dans : SMC, Ligue 1.

Dans un communiqué pour le moins alambiqué, le Stade Malherbe de Caen a annoncé que Rolland Courbis allait être présent en Normandie ce week-end, mais dans une mission pour le moins complexe à comprendre et qui peut laisser tout envisager concernant l'avenir du consultant de RMC au SMC.

« Dans son objectif de maintien et à la veille de la réception du RC Strasbourg, le Stade Malherbe Caen a décidé de solliciter Rolland Courbis en l’invitant ce week-end afin d’envisager une collaboration jusque-là fin de saison. « Nous devons affronter la réalité de notre classement. Tout en s’appuyant sur le staff en place et en particulier Fabien Mercadal, apporter un nouveau souffle à l’équipe pour la suite de la saison est nécessaire. Nous sommes sensibles à l’attention que Rolland Courbis porte au club. Son arrivée possible pourrait permettre de créer l’effet escompté dans ce genre de situation difficile.» indique Gilles Sergent (...) Si un accord était trouvé entre les parties, cette décision devrait amener un vent de fraîcheur autour du groupe de Fabien Mercadal. Rolland Courbis pourrait mettre à contribution son expertise en assurant une présence dès dimanche lors de la réception du RC Strasbourg dans le cadre de la 25e journée de championnat », indique le club normand, actuellement 19e de Ligue 1.