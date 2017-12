SMC : 0-5, Caen prêt à recracher la « pilule lyonnaise »

Dans : SMC, Ligue 1, OL.

Les matches entre Caen et Lyon ont toujours été très spectaculaires à D'Ornano, le dernier en date s'étant soldé en janvier dernier par une victoire normande 3-2 après un scénario à couper le souffle. Ce dimanche, le SMC souhaite renouveler ce résultat, oui mais voilà l'Olympique Lyonnais débarque dans la préfecture du Calvados sur une série de trois succès 0-5 loin du Groupama Stadium. Il n'empêche, Youssef Aït Bennasser estime que Malherbe ne doit pas changer ses habitudes, sous peine de prendre une rouste. Et ça, le joueur caennais ne veut pas en entendre parler.

« On sait qu'un match compliqué nous attend. Les Lyonnais ont des qualités, mais nous aussi. Ils ont une excellente attaque et ils vont très vite en contre. On l'a vu lors de leurs dernières prestations à l'extérieur. Maintenant, nous, on a une excellente défense et un gardien qui nous sauvent quand nous sommes en difficulté. A nous de faire en sorte de les déstabiliser le plus longtemps possible et de ne pas prendre la même pilule que les autres, explique l’international marocain prêté par Monaco. Et pour Youssef Aït Bennasser, pas de secret. Il faudra répondre présent dans les duels, les empêcher de jouer, essayer de les étouffer. Sur les vidéos qu'on a regardées dans le vestiaire, on a vu que c'était une équipe qui se projetait très vite vers l'avant. Après nos pertes de balles, il faudra rapidement les stopper. Les attendre ? Défendre bas ? Je ne pense pas. Il faut jouer notre jeu. Il ne faut pas commencer à reculer, à paniquer… C'est en jouant comme d'habitude qu'on peut obtenir un résultat. »