CdF : Brice Samba qualifie Malherbe à lui tout seul

Dans : SMC, Coupe de France, Coupe, Metz.

Si le Stade Malherbe de Caen s'est qualifié ce mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France, ce qu'il n'avait plus fait depuis 20 ans, il le doit beaucoup à Brice Samba, titulaire à la place de Rémy Vercoutre dans cette épreuve.

En effet, alors que Metz et Caen étaient à égalité après la prolongation (2-2), l'ancien gardien remplaçant de l'OM a sorti le grand jeu lors des tirs au but. Sur les six tentatives messines, Brice Samba en a repoussé quatre, dont la dernière sur une panenka de Boulaya qui a fini dans les bras du portier normand. Le SM Caen et Samba continuent donc leur route en Coupe de France.