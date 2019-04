Caen : 30 minutes de silence, les supporters ironisent pour aider Malherbe

Dans : SMC, Ligue 1.

Du côté du Malherbe Normandie Kop, seule association de supporters du SM Caen, on est clairement remonté contre les dirigeants et les joueurs, au point qu'après avoir utilisé des banderoles revendicatrice lors des précédents matches, on mise cette fois sur le silence absolu lors des 30 premières minutes du match de ce samedi soir contre Angers. Expliquant que jouer à domicile était une trop lourde pression pour Fayçal Fajr et ses coéquipiers, le MNK96 va se retirer durant la première période pour soulager d'un poids trop lourd une formation qui cette saison a gagné deux matches seulement à D'Ornano.

« Le manque de révolte, de dépassement de soi, d’ambition, et finalement le sentiment d’impuissance sur le terrain nous ont conduit à décider de laisser notre bloc vide lors des 30 premières minutes du match SM Caen – Angers. Nous invitons donc tous nos sympathisants à rester à l’extérieur du stade ou dans les coursives jusqu’à la 31ème minute, suite à quoi nous reprendront les encouragements si les joueurs ne se sont pas une nouvelle fois effondrés. Ces 30 minutes de silence nous permettrons de faire passer différents messages aux joueurs et à l’équipe dirigeante. Nos joueurs ont semble-t-il trop de pression à domicile, nous leur donnons 30 minutes pour jouer libérés », explique le MNK96, qui en contrepartie donne rendez-vous à ses adhérents le dimanche à 15H pour un derby face au Havre en U17.