Bordeaux : Des joueurs dépressifs, le terrible aveu

Par Corentin Facy

Sportivement relégués en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ont vécu une saison cauchemardesque qui a laissé des traces chez les joueurs.

Transféré à l’AC Milan l’été dernier, Yacine Adli a été prêté aux Girondins de Bordeaux pour la saison 2021-2022. Après une année éprouvante en Gironde, le milieu de terrain de 21 ans va rejoindre le champion d’Italie un titre cet été. Un soulagement pour Yacine Adli, lequel a vécu des moments très difficiles chez les Girondins. Souvent seul à surnager au sein d’un collectif frôlant parfois le ridicule, Yacine Adli a publié une lettre pleine de sincérité aux supporters bordelais sur les réseaux sociaux. Et les moments du joueur milanais sont très forts puisque ce dernier avoue qu’il a frôlé la dépression cette saison chez les Girondins de Bordeaux. De quoi mesurer la gravité de la situation en Aquitaine durant la saison…

Le message poignant de Yacine Adli

« Je n’ai pas honte de le dire ce club, du moins certaines personnes de ce club, m’ont fait toucher la dépression. Nos supporters, qui nous ont tout donné partout et tout le temps. Malgré les moments difficiles, vous avez montré un amour inébranlable pour le club car plus que jamais, vous avez montré que sans vous, la vie du club n’était pas la même ou plus, impossible. J’aurais tellement aimé vous rendre l’amour que vous m’avez donné mais malheureusement, je n’ai pas réussi ou du moins, par à-coups. Pour ça je m’en excuse et je vous souhaite réellement de revenir à votre place très rapidement car vous le méritez et surtout ce CLUB vous mérite » a publié sur les réseaux sociaux Yacine Adli, très marqué par la saison chaotique des Girondins de Bordeaux et qui tenait à dire au revoir aux supporters aquitains. Ces derniers remercieront sans doute Yacine Adli pour son dévouement et sa mentalité et auraient assurément aimé que plus de joueurs des Girondins s’inspirent de l’ancien milieu défensif du PSG.