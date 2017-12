ASC-OL : Evacuation d’une tribune, le Stade de la Licorne tombe en miettes

Dans : ASC, Ligue 1, OL.

Décidément, si l’Amiens SC réussit de belles performances sur le terrain, son stade n’est clairement pas au niveau de la Ligue 1. Après l’écroulement d’une barrière de sécurité sous la pression des supporters lillois lors d’un match de Ligue 1, l’avant-match a été particulier ce dimanche au Stade de la Licorne. Une partie de la tribune latérale face à la présidentielle a été évacuée, car il a été constaté qu’un projecteur s’était décroché à cause du vent glacial et très fort, et certains morceaux menaçaient de s’écrouler sur les spectateurs. De quoi s’interroger sur la fiabilité de ce stade pas si vieux, puisqu’il avait été inauguré en 1999 par un certain… Johnny Hallyday.