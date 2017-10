ASC : Amiens offre et organise le déplacement de ses supporters au Havre

Dans : ASC, Ligue 1.

Suite au grave incident intervenu lors du match Amiens-Lille, et dans l'attente d'une décision finale des autorités, le stade de la Licorne n'accueillera pas le match entre l'ASC et Bordeaux, samedi prochain à 20h. La rencontre a en effet été délocalisée au Havre, ce qui est un moindre mal pour les supporters amiénois, la cité portuaire normande n'étant pas si loin que cela.

Mais, le club picard a décidé de ne pas laisser ses abonnés de côté et pour cela les dirigeants de l'Amiens SC ont organisé un déplacement et ont déjà réservé 50 bus pour transporter quelques milliers de supporters au Havre. A partir de mardi, les abonnés peuvent réserver une place de bus et une place de stade, mais ceux qui ne pourront pas faire le court voyage jusqu'en Normandie seront conviés à assister au match à la télé dans les salons du stade de la Licorne ouverts à l'occasion.