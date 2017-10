ASC : Amiens ne fait plus rire personne et Pélissier adore ça

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d'Amiens après un point obtenu à Guingamp) : « On est assez partagé. La physionomie du match a été bizarre. On a fait deux entames de mi-temps très cohérentes. Nous avons eu les occasions de reprendre l'avantage. Après, notamment à dix, on a fait preuve de bravoure et de solidarité. On a été très bons dans les sorties de balle et les transitions, en mettant beaucoup de vitesse. Venir prendre un point à Guingamp, c'est bien. Ça va donner encore plus de confiance au groupe. Ça montre aussi qu'il faudra compter sur nous cette saison.»