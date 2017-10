ASC : Amiens croit au maintien, et c'est grâce à Bordeaux

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d'Amiens après la victoire contre Bordeaux): « Au-delà du plan comptable et des trois points très importants, le contenu nous permet aussi d'être très satisfait. Je pense que c'est une victoire fondatrice pour le groupe. On a vu une équipe très solidaire défensivement et très ambitieuse dans le jeu. On a osé, on les a pris haut. Les joueurs avaient besoin de se rassurer. On a vu une équipe qui s'est lâchée, qui a mis beaucoup d'intensité. Je retiens aussi la solidarité car après notre but, Bordeaux a poussé et on a vu des joueurs d'Amiens qui se démultipliaient sur le terrain pour faire front. Je suis très fier d'eux. Depuis quelques temps, on parle beaucoup d'Amiens en négatif. J'avais dit que le seul moyen d'avoir du positif, ça serait sur le terrain. Quand il y a tous les vents contraires, il faut s'en servir pour aller toucher la fierté des garçons et c'est ce que j'ai fait. Quand on voit ce qu'on a fait ce soir, ça montre qu'Amiens aura son mot à dire pour le maintien en Ligue 1.»