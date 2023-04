Belaïli est allé trop loin, Ajaccio va le virer

Dans : Ajaccio.

Par Eric Bethsy

Déjà pointé du doigt pour son retour tardif après la dernière trêve internationale, Youcef Belaïli a encore dérapé. Cette fois, l’ailier de l’AC Ajaccio ne s’est pas présenté à un entraînement, et a subitement quitté une séance sans l’accord du staff. De nouveaux incidents qui risquent de le pousser définitivement vers la sortie.

Surprise dans le groupe de l’AC Ajaccio. Avant le déplacement à Strasbourg dimanche, match capital dans la course au maintien en Ligue 1, Youcef Belaïli ne figure pas dans les plans de l’entraîneur Olivier Pantaloni. A priori, il ne s’agit pas d’une blessure. Selon La Gazette du Fennec, l’ailier de 31 ans subit une mise à l’écart pour cette rencontre de la 31e journée, voire jusqu’à la fin de la saison ! Et pour cause, l’Algérien a encore dérapé cette semaine à deux reprises.

Belaïli a encore frappé

Olivier Pantaloni avait programmé deux entraînements jeudi à 10h et à 15h. Sauf que Youcef Belaïli, pour une raison encore méconnue, ne s’est présenté qu’à la séance de l’après-midi. Mais ce n’est pas tout. L’ancien joueur du Stade Brestois, qui prétextait une douleur à un adducteur, a lui-même pris la décision d’interrompre son entraînement et de rentrer au vestiaire sans l’accord du staff. Autant dire que l’entraîneur ajaccien n’a pas apprécié son comportement, d’où son absence dans le groupe malgré la situation urgente en championnat.

Il faut dire que le divorce semble inévitable entre l’AC Ajaccio et Youcef Belaïli qui, d’après son entourage, aurait l’intention de rentrer rapidement à Oran. Pas sûr que le Fennec ait prévu de revenir avant le terme de l’exercice. Après la dernière trêve internationale, le milieu offensif avait déjà tardé à revenir, lui qui avait décidé de se soigner en Algérie. Ses dirigeants l’avaient alors couvert. Mais cette fois, la direction corse devrait perdre patience. Il ne serait pas surprenant que cet épisode aboutisse à une rupture de contrat.