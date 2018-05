ASSE : Cabella dénonce le racisme anti-Corse en France

Dans : Ajaccio, ASSE, Ligue 2, Ligue 1.

Si l’AC Ajaccio a beaucoup fait parler ces derniers jours, ce n’est pas seulement en raison de ses résultats.

A l’occasion de son pré-barrage remporté face au Havre (2-2, 5-3 aux t.a.b.) dimanche, le match s’était déroulé dans un contexte particulièrement tendu. En effet, le président havrais Vincent Volpe a été agressé dans la tribune présidentielle. De quoi provoquer une vague médiatique contre les Ajacciens, à qui le HAC souhaitait enlever la victoire sur tapis vert. Finalement, la LFP n’a infligé qu’un huis clos au club corse qui s'est senti victime d'un acharnement, et défendu par Rémy Cabella.

« Quand je lis toute cette haine sur les Corses, c’est honteux, a réagi le natif d’Ajaccio sur Twitter. Arrêtez de cracher sur la Corse !! Et je soutiens tous les clubs corses pour qu’on soit le plus possible dans le monde professionnel. » Malheureusement pour le milieu prêté à l’AS Saint-Etienne, le troisième de Ligue 2 a très peu de chances d’atteindre l’élite après sa lourde défaite face à Toulouse (0-3) en barrage aller.