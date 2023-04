L1 : Fin du mystère Belaïli, porté disparu depuis deux jours

Dans : ACA.

Par Corentin Facy

Porté disparu depuis deux jours, à la suite de la trêve internationale, Youcef Belaïli a fait son retour à l’entraînement d’Ajaccio ce mercredi.

Porté disparu depuis deux jours, l’international algérien Youcef Belaïli est de retour à Ajaccio. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le club corse confirme la reprise de l’entraînement de son attaquant de 31 ans avec deux jours de retard par rapport à la date fixée par l’ACA après la trêve internationale.

« Le mardi 28 mars dernier, le club avait décidé d’octroyer quelques jours supplémentaires à Youcef Belaïli en raison de sa blessure aux adducteurs. Le staff sportif et médical étaient informés et ont suivi les soins du joueur. Youcef Belaïli a été reçu ce matin par le coach Olivier Pantaloni et le coordinateur sportif Johan Cavalli pour ses 48h de retard par rapport à sa date de retour convenue. Youcef est dès aujourd’hui en phase de réathlétisation avec notre staff médical » peut-on lire sur le Twitter officiel de l’ACA, sans préciser si Youcef Belaïli fera l’objet d’une sanction de la part du club pour son retard.