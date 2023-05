L1 : L'AC Ajaccio officiellement relégué en Ligue 2

Dans : Ajaccio.

Par Claude Dautel

Un an après avoir été promue en Ligue 1, l'AC Ajaccio va, malheureusement pour le club corse, retrouver la Ligue 2 la saison prochaine.

Pour espérer encore se maintenir dans l'élite, les joueurs de Pantaloni devaient ramener un bon résultat ce samedi soir du Parc des Princes. Mais l'ACA a été balayée (5-0) par un Paris Saint-Germain impitoyable et lancé vers un onzième titre de Champion de France. Au classement, Ajaccio compte 11 points de retard sur l'AJ Auxerre, 16e et premier non-relégable, alors que l'équipe corse n'a plus que trois matchs à jouer cette saison. Après le SCO Angers, on connait donc le deuxième des quatre clubs de Ligue 1 qui seront relégués à la fin de cette saison 2022-2023.