Kanté et la France c'est fini, il l'annonce

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

N'Golo Kanté va s'engager pour deux ans à Al Ittihad en Arabie saoudite. A 32 ans, le milieu champion du monde va quitter l'Europe et ses championnats de haut niveau. Pour Sébastien Tarrago, l'ancien caennais met fin à sa carrière internationale avec ce choix.

Une nouvelle étape va sans doute être franchie dans l'émergence du championnat saoudien sur la planète football. Après les signatures de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, le Royaume va mettre la main sur un joueur encore plus jeune : N'Golo Kanté. Le milieu de terrain de Chelsea, en fin de contrat, va signer à Al Ittihad dans les prochaines heures. Un choix curieux alors qu'à 32 ans il semble pouvoir s'imposer dans un grand club européen. Il y a peu, on murmurait son nom au FC Barcelone d'ailleurs. Toutefois, le contrat saoudien de deux ans avec un salaire annuel de 100 millions d'euros a fait la différence dans son esprit.

Le dernier clou du cercueil pour Kanté en bleu

Si certains regrettent un choix peu pertinent sur le plan sportif en club, c'est bien en sélection que les conséquences seront les plus fortes. N'Golo Kanté se prive sans doute définitivement de l'Equipe de France alors que Didier Deschamps refuse de sélectionner des joueurs évoluant dans des championnats extra-européens. La Saudi Pro League ne semble pas suffisamment forte pour convaincre le sélectionneur des Bleus de faire une exception pour Kanté. Une impression confirmée par Sébastien Tarrago, le journaliste de l'Equipe. Peu emballé par le choix de carrière du milieu, il estime que Kanté avait déjà peu de chances d'être pris au vu des dernières années. Désormais, ses chances sont nulles.

« Oui, je pense quand même parce que l’Arabie saoudite c’est, dans le meilleur des cas, la deuxième division française. Donc, oui je pense que c’est terminé. Mais, on a une mauvaise image des dernières prestations de N’Golo Kanté. Depuis l’Euro 2021, il y a deux ans, il a participé à trois matchs en Equipe de France. L’Equipe de France a du en jouer 30-40 en deux ans. Il n’est plus international français N’Golo Kanté. Chacun fait ce qu’il veut mais moi je ne comprends pas. Je comprends les gens qui font des choix d’argent quand ils n’en ont pas beaucoup mais quand ils en ont énormément...Quand t’as 3 Ferrari et que tu peux t’acheter un appartement par jour, j’exagère à peine, ça suffit ! », a t-il indiqué fataliste dans l'Equipe de Greg. C'est donc un nouveau membre de l'Equipe de France championne du monde 2018 qui va dire adieu aux Bleus. Même s'il a souvent été un porte-bonheur pour Deschamps, pas sûr que ce dernier pleure Kanté après avoir trouvé des bons remplaçants au Qatar : Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot ou encore Youssouf Fofana.