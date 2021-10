Karim Benzema porte un coup fatal à Olivier Giroud !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le match France-Belgique a renversé la tendance et il est désormais clair qu'il sera compliqué pour Olivier Giroud de revenir chez les Bleus. Karim Benzema ne cache pas ses souhaits pour l'avenir.

Si l’Euro et les premiers matchs en septembre avaient laissé planer le doute concernant les performances de l’association Benzema-Mbappé-Griezmann. Mais la victoire contre la Finlande, et surtout la démonstration de l’équipe de France en seconde période face à la Belgique ont démontré que les trois stars tricolores étaient parfaitement compatibles et pouvaient tirer les Bleus vers le haut. A un an du Mondial au Qatar, Didier Deschamps a peut-être trouvé son arme fatale, même s’il faudra déjà le confirmer dimanche contre l’Espagne à San Siro contre une équipe qui a retrouvé des qualités. Tout cela n’annonce donc rien de bon pour Olivier Giroud, lequel est à l’écart de l’équipe de France depuis la fin de l’Euro, et qui en plus a eu la mauvaise idée de contester la manière dont le sélectionneur national ne l’a pas contacté pour lui annonce cette mauvaise nouvelle. Pour l’attaquant de l’AC Milan, l’avenir international s’est donc assombri, et les propos de Karim Benzema ce samedi dans AS ne vont évidemment pas son sens.

View this post on Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Répondant au quotidien sportif espagnol, l’attaquant français du Real Madrid avoue que désormais il a retrouvé ses repères en équipe de France et que cela passe par son association avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, point à la ligne. « Mbappé est un phénomène à cause de son football, mais aussi en raison de son âge. Il est très bon, et c'est quelqu’un de bien. J'aime beaucoup jouer avec lui, mais aussi avec Griezmann, qui bouge bien dans les petits espaces. Je passe un bon moment quand nous jouons avec l'équipe de France. J'aime jouer avec eux », a confié Karim Benzema, qui sait ce qu’est la communication et doit bien se douter qu'en n'ayant pas un seul mot pour Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire de France, il ne fait pas les affaires de ce dernier. Entre la Formule 1 et le Karting, on est sans pitié.