EdF : Benzema quitte l'entraînement, un forfait total évoqué !

Karim Benzema était de retour à l'entraînement collectif ce samedi soir au Qatar. Mais si tout a bien commencé sous le regard des médias, le Ballon d'Or a quitté ses coéquipiers sur blessure.

Pour la première fois depuis le début du regroupement de l’équipe de France, lundi dernier à Clairefontaine, Didier Deschamps pouvait compter sur ses 26 joueurs au moment de débuter la séance de travail à 48 heures du match contre l’Australie. Mais le sélectionneur n’a probablement pas eu le sourire longtemps, car selon Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, Karim Benzema, qui avait débuté l’entraînement collectif, est sorti sur blessure avant même la fin de la session de travail. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle, car le Ballon d'Or 2022 n'a pas joué un seul match entier depuis plus d'un mois, le Real Madrid l'ayant laissé au repos depuis quelques minutes jouées en Ligue des champions avec les Merengue contre le Celtic en Ligue des champions début novembre. Pour l'instant, le journaliste n'a pas donné plus de détails sur la nature de la blessure qui a poussé Karim Benzema à stopper l'entraînement, mais forcément l'inquiétude est énorme pour l'équipe de France.

Rumeur sur un forfait général de Karim Benzema

Karim Benzema est sorti blessé de l’entraînement ce soir ! 😩

Il était pour la première fois avec le groupe… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 19, 2022

Les premières rumeurs évoquent un forfait déjà acquis contre l'Australie, et forcément on se demande désormais si la star française sera là pour les deux autres matchs contre le Danemark et la Tunisie. Du côté de RMC, on affirme qu'au sein du staff de l'équipe de France, la peur est grande de voir Karim Benzema devoir renoncer définitivement au Mondial, lui qui a retrouvé les Bleus il y a 18 mois après une longue absence pour les raisons que l'on connaît. Du côté de Canal+, Louis Vix confirme que les « les nouvelles concernant Karim Benzema ne sont pas bonnes, il y a une grosse inquiétude dans le staff des Bleus », tandis que plusieurs médias annoncent que KB9 va rapidement passer des examens afin de savoir s'il s'agit d'une rechute de sa blessure à la cuisse ou d'une nouvelle blessure. Didier Deschamps a jusqu'à lundi pour convoquer un nouveau joueur si le forfait du Ballon d'Or pour la totalité du Mondial 2022 se confirmait.