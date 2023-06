France-Argentine, il a encore la haine

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Tout proche d’être le héros de la France lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 contre l’Argentine en décembre dernier, Randal Kolo Muani a encore du mal à digérer son action ratée dans le temps additionnel de la prolongation.

Comme Zinédine Zidane en 1998, Randal Kolo Muani aurait pu devenir une légende du sport français. Mais contrairement à l’ancien milieu offensif du Real Madrid, qui avait offert la première étoile au pays tricolore au Stade de France en marquant un doublé en finale contre le Brésil, l’attaquant de Francfort a échoué d’un rien face à Emiliano Martinez. Alors qu’il avait réussi à changer la physionomie du match avec les autres entrants de Didier Deschamps, en provoquant notamment le premier penalty de Kylian Mbappé, l’ancien Nantais a eu la balle de match au bout du bout du suspense. Mais à la 120e minute de jeu, à la fin d’une prolongation assez folle, le joueur de 24 ans a buté sur le gardien argentin sur une reprise de volée pourtant réussie après une ouverture en profondeur de Konaté… Une occasion loupée qui hante toujours Kolo Muani.

« J’ai encore la haine ! »

"Quand tu te dis que t'as la balle de la 3ème étoile, ça fout la haine"



« Pendant la finale, à 0-2, le coach m’envoie à l’échauffement avec Marcus Thuram. On rentre vite en jeu. Et quand je suis rentré sur le terrain, j’avais envie de tout casser. Ça s’est vu, sachant que sur mon premier ballon, j’ai fait une grosse faute. L’occasion ratée en toute fin de prolongation ? J’ai encore la haine ! Quand tu te dis que tu as la balle de la troisième étoile, que tu pouvais libérer tout un peuple, toute une nation, ça fout la haine… Après quand tu revois la vidéo de l’action, tu vois qu’il y avait Mbappé à gauche, que tu aurais pu décaler, mais sur le moment, ça va trop vite ! Quand le ballon redescend, ça fait un, deux, et je tire », a expliqué, sur Canal+, RKM, qui pourra passer à autre chose que s’il se venge en offrant un trophée à l’équipe de France, que ce soit à l’Euro 2024 ou à la Coupe du Monde 2026.